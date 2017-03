Bắt giữ hung thủ sát hại chủ quán cà phê ở Hòa Bình

Sau 5 ngày tích cực điều tra, truy xét và bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự hỗ trợ của các đơn vị Bộ Công an và Công an tỉnh Bình Dương, vào hồi 11 giờ 50 phút ngày 21/1/2012, lực lượng chức năng Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ Bùi Trung Kiên, hung thủ sát hại chị Trần Thị Lan, chủ quán càphê ở thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Đối tượng Bùi Trung Kiên, sinh năm 1982 tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc (Hòa Bình), thường trú tại xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình bị bắt giữ khi y đang lẩn trốn tại Ấp 3 Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Như tin đã đưa, vào hồi 21 giờ ngày 16/1 (tức ngày 23 tháng chạp năm Tân Mão) tại tổ 5, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình (Hoà Bình) đã xảy ra vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Trần Thị Lan sinh năm 1965 là chủ quán càphê giải khát bị giết hại một cách dã man. Lợi dụng hoàn cảnh chị Lan sống một mình tại quán, kẻ thủ ác đã vào quán uống nước rồi ra tay sát hại chị hết sức dã man, cứa gần đứt cổ nạn nhân. Sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ đã lấy đi một số tài sản giá trị như xe máy, điện thoại di động và đồ trang sức. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an thành phố Hòa Bình đã phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh Hòa Bình lập chuyên án và chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra, xác minh, truy xét. Với quyết tâm không để đối tượng có điều kiện trốn sâu, trốn xa. Ngày 22/1 (tức ngày 29 Tết Nguyên đán Nhâm Thìn) tại Hội trường Công an tỉnh Hòa Bình, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã tổ chức biểu dương khen thưởng đột xuất chiến công xuất sắc khám phá chuyên án giết người, cướp tài sản. Ghi nhận chiến công này, Bộ Công an đã trích 50 triệu đồng từ quỹ phòng chống tội phạm thưởng cho Ban chuyên án và các đơn vị tham gia phối hợp. Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng đã biểu dương, khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong khám phá làm rõ, bắt hung thủ gây án. Theo Vũ Hà (TTXVN/Vietnam+)