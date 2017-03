Bắt giữ kẻ dùng súng bắn người rồi bỏ trốn

Trước đó, vào đêm 21-1, nhóm Nguyễn Thành Phương, Nguyễn Quang Công, Nguyễn Trí Vũ, Phan Xuân Tài, Lê Anh Tuấn (cùng trú TP Vinh) đi hát karaoke bên đường Mai Hắc Đế (TP Vinh). Tại đây, nhóm thanh niên này mâu thuẫn với nhóm bạn của Khánh. Tuấn đưa khẩu súng bắn đạn cao su ra dọa bắn. Khánh giằng lấy khẩu súng bắn một phát trúng vào trán khiến Phương ngã xuống đất.

Công an TP Vinh và cảnh sát 113 Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu các đối tượng về trụ sở để giải quyết. Tuy nhiên, nhóm của Phương lăng mạ, chửi bới và xô đẩy cán bộ làm nhiệm vụ, đòi đập phá tài sản của công an. Hiện Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm người trên về tội gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Cơ quan Công an TP Vinh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.