Bắt giữ kiều nữ và 2 học sinh chuyên bán ma tuý trước vũ trường

Để tóm gọn nhóm đối tượng này, các chiến sĩ tổ công tác đã mưu trí xử lý tình huống nhanh chóng, bất ngờ và dùng nghiệp vụ mới có thể bắt giữ người mua, kẻ bán và đối tượng môi giới. Vụ mua bán trái phép chất ma túy vừa được tổ CSCCG bắt giữ một lần nữa cho thấy tình trạng “dân chơi” sử dụng ma túy tại các quán bar, vũ trường ở Đà Nẵng khá phức tạp.

Quán bar, vũ trường thường là những địa điểm vui chơi, giải trí phức tạp và nhạy cảm về ANTT, hoạt động ở đó dễ phát sinh những TNXH như mại dâm, ma túy. Hiện trên địa bàn TPĐN có 6 quán bar, vũ trường được các “dân chơi” xếp hạng “có tên tuổi”, trong đó địa bàn Q. Sơn Trà có 2 cơ sở, còn lại đều tập trung tại Q. Hải Châu. Vì vậy, để ngăn ngừa và kịp thời xử lý các TNXH có thể xảy ra tại các quán bar, vũ trường, lực lượng CSCCG được lãnh đạo Phòng CSBV (CATPĐN) phân công nhiệm vụ hóa trang, mật phục TTKS chặt chẽ tại các điểm vui chơi này.

Như thường lệ, tối 31-10, tổ hóa trang mật phục CSCCG được giao nhiệm vụ TTKS và đảm bảo ANTT tại khu vực vũ trường New Phương Đông (Hải Châu, ĐN). Đến khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, tổ công tác CSCCG tại đây phát hiện trước cổng vũ trường có 2 thanh niên đang lén lút trao đổi điều gì đó, nghi ngờ là mua bán trái phép chất ma túy. Ngay lập tức, tổ công tác tiến hành kiểm tra, xác định một đối tượng tàng trữ trong người 4 viên thuốc tân dược (hình tròn, màu trắng, có chữ W). Khai thác nhanh tại chỗ, đối tượng tàng trữ 4 viên thuốc nói trên cho biết vừa nhờ người thanh niên kia mua giùm và ra nhận “hàng” để vào vũ trường “bay”.

Cả hai cho biết, 4 viên thuốc màu trắng có hình chữ “W” là ma túy tổng hợp mà dân “bay” ở vũ trường thường gọi là “thuốc lắc”. Hai thanh niên trên bị tổ công tác tạm giữ cùng với tang vật và được yêu cầu về cơ quan CA để làm việc. Tại đây, hai người khai tên là Nguyễn Duy Bách (1994, trú P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu) và Lê Ngọc Hoàng Hải (1994, quê Đại Lộc, Quảng Nam, hiện trú hẻm đường Nguyễn Văn Linh, ĐN). Được biết, cả Bách và Hải hiện đang là học sinh của một trường trung cấp tại TPĐN và quen biết nhau qua những lần gặp gỡ, mua ma túy tại các quán bar, vũ trường. Trong đó, Bách là khách hàng, còn Hải là đối tượng môi giới, trực tiếp mua ma túy giúp Bách từ một cô gái trẻ khác.

Phạm Thị Tuyết Nhân-Nguyễn Duy Bách-Lê Ngọc Hoàng Hải

Qua đấu tranh khai thác ban đầu, Bách và Hải khai nhận: Khoảng 23 giờ ngày 31-10, anh ta cùng 5 người bạn đến quán bar “TV Club” chơi, tuy nhiên thấy ngồi tại quán bar này không “xứng tầm” nên rủ cả nhóm sang vũ trường New Phương Đông chơi tiếp. Mục đích chính của Bách và nhóm bạn đổi địa điểm là để tìm mua “thuốc lắc”; đồng thời tại New Phương Đông, Bách có “mối hàng” đó là đối tượng Hải. Sau khi đến vũ trường, Bách liền điện thoại cho Hải và nhờ mua giúp 4 viên thuốc lắc với tổng giá tiền 1,2 triệu đồng.



Nhận tiền của Bách xong, Hải nhanh chóng liên lạc bằng điện thoại với một cô gái có tên là Mỹ hỏi mua thuốc lắc. Do giữa Hải với Mỹ có sự quen biết từ trước và Hải cũng là người hay môi giới mua bán thuốc lắc giữa “dân chơi” với Mỹ nên cô ta đồng ý giao hàng ngay. Không khó để Hải tìm Mỹ lấy hàng, bởi cô ta cũng đang chơi tại vũ trường này, sau đó Hải hẹn Bách ra trước cổng vũ trường để giao hàng thì bị tổ hóa trang mật phục CSCCG phát hiện, tạm giữ cả hai cùng tang vật.

Tiếp tục đấu tranh với Hải về cô gái cung cấp thuốc lắc, các chiến sĩ CSCCG xác định cô gái có tên Mỹ nói trên vẫn còn chơi tại vũ trường New Phương Đông. Tuy nhiên, Hải cũng không rõ lai lịch của Mỹ mà chỉ biết cô ta khoảng 25 tuổi, làm nghề trang điểm cô dâu và trú tại P. Hòa Minh (Liên Chiểu, ĐN). Từ đặc điểm nhận dạng kể trên và qua công tác nắm tình hình, sàng lọc đối tượng “cộm” thường xuyên đến vũ trường này, các chiến sĩ hóa trang mật phục CSCCG nhận diện Mỹ là một đối tượng nằm trong “tầm ngắm” của lực lượng hiện làm nghề trang điểm cô dâu tại đường Dương Bích Liên (P. Hòa Minh). Tên thật của cô gái này là Phạm Thị Tuyết Nhân (1987, trú tổ 21, P. Hòa Minh).



Để có cơ sở bắt giữ cô gái cung cấp thuốc lắc này, các chiến sĩ CSCCG tiếp tục dùng biện pháp nghiệp vụ và Nhân đã bị bắt khi vừa ra khỏi vũ trường để giao hàng. Khi bị bắt, trên người Tuyết Nhân tàng trữ 4 viên thuốc lắc tương tự số thuốc thu giữ khi bắt giữ Bách và Hải. Trước những chứng cứ, tang vật rành rành nên không thể chối cãi, Phạm Thị Tuyết Nhân khai: Tối 31-10, Nhân đến vũ trường New Phương Đông chơi và có mang theo 8 viên thuốc lắc. Tại đây, nhận điện thoại của Hải là có người mua “hàng”, Nhân đã bán 4 viên với số tiền 1,2 triệu đồng (Hải mua cho Bách).



Sau khi mua bán trao đổi với Hải xong, Nhân quay vào vũ trường New Phương Đông chơi tiếp và cũng để chờ tìm mối bán nốt số thuốc lắc còn lại. Tuy nhiên, Nhân không thể ngờ cuộc điện thoại lúc rạng sáng 1-11 mua thuốc của một “dân bay” lạ đã khiến cô ta tra tay vào còng. Theo Nhân khai, số thuốc lắc nói trên được nhân mua lại của một phụ nữ tên Chi (không rõ họ tên cụ thể), trú Q. Thanh Khê (ĐN) với giá là 220 ngàn đồng/viên, sau đó Nhân bán lại cho “dân bay” với giá 300 ngàn đồng/viên.

Như vậy, sau khoảng 1 giờ đồng hồ đấu tranh với các đối tượng, lực lượng CSCCG đã nhanh chóng và mưu trí bắt gọn cả nhóm đối tượng liên quan trực tiếp đến việc mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 8 viên ma túy tổng hợp và hơn 1,5 triệu đồng. Hiện vụ việc được bàn giao cho CAQ Hải Châu tiếp tục điều tra làm rõ.



Theo Công an Đà Nẵng