Bắt giữ một người lừa đảo chạy tại ngoại

Trước đó, Đông quen ông HVH (ngụ cùng xã với Đông) và nói sẽ lo cho con trai ông này (đang bị Công an huyện Krông Năng, Đắk Lắk tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản) được tại ngoại. Đến chiều 13-3, Đông nhận trước 9 triệu đồng và một ĐTDĐ của ông H. rồi biến mất. Nghi bị lừa chạy án, ông H. trình báo Công an huyện Bù Gia Mập.

Tại công an, Đông khai nhận do cần tiền xài nên khoe là có quen biết với công an đề lừa ông H. lấy tiền.