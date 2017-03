Bắt giữ một 'ông trùm' tổ chức đánh bạc

Ngày 28-8, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đã bắt tạm giữ hình sự Trần Văn Sáng (34 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi tổ chức đánh bạc. Ngoài Sáng còn có chín nghi can khác bị tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc.



Tang vật cơ quan công an thu giữ

Trước đó, lực lượng công an đã bất ngờ đột kích tại tầng một của chung cư An Bình (thuộc khu phố Bình Đường 2, phường An Bình, thị xã Dĩ An) bắt quả tang gần chục người đang sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa.

Tại hiện trường, công an thu giữ một bộ dụng cụ dùng để xóc đĩa, năm bộ bài tây, gần 190 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác.



Các nghi can khai nhận sòng bạc do Sáng cùng một số đối tượng khác tổ chức xóc đĩa ăn thua bằng tiền, mỗi ván các con bạc phải đặt cược từ 300.000 đến 500.000 đồng và phải đóng 200.000 đồng tiền phí vào cổng.

Công an thị xã Dĩ An đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng.