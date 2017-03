Bắt giữ nghi can chém người trong quán cà phê

Trước đó, trưa 5-9, Tấn và Lê Văn Quận (cùng ngụ xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành) đang đi trên xe Suzuki Sport biển số 63B3-104.05 trên đường thì phát hiện Nguyễn Khoa Nam đang ngồi trong quán cà phê Không Tên thuộc địa bàn xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành. Do hai bên có mâu thuẫn trước đó nên Tấn quay về nhà lấy mã tấu trở lại quán cà phê tìm Nam. Khi xe vừa đậu lại, Tấn nhảy xuống xe xông vào chém Nam, Nam dùng ghế đỡ được và bỏ chạy. Trong khi chạy Nam bị vấp té, Tấn cầm mã tấu đuổi theo chém vào người Nam hơn 10 nhát. Khi chém Nam xong, Tấn cặp cổ Nam kéo lên xe. Lúc này Quận chạy bộ đến giật mã tấu từ tay Tấn đang cầm trên tay chém tiếp.

Cùng lúc, lực lượng công an tuần tra trên đường phát hiện nên bắn chỉ thiên yêu cầu Quận bỏ mã tấu xuống, Quận không chấp hành nên bị lực lượng công an khống chế đưa về trụ sở công an gần đó để xử lý. Khi phát hiện trên người Quận có vết thương, cơ quan công an đưa Quận vào bệnh viện cấp cứu và thông báo cho người nhà biết. Riêng Nam sau khi bị chém đã rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu hai mã tấu, một con dao Thái Lan của các đối tượng dùng để gây án.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

TV