Bắt giữ nghi can gây ra hàng loạt vụ cướp

Ngày 14-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Hoàng Đình Thành (28 tuổi) để điều tra về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản và cướp giật tài sản. Bước đầu, công an xác định Thành là người gây ra sáu vụ án trên địa bàn phường Phú Tân (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Trước đó, vào chiều 6-12, chị ĐT (34 tuổi, quê An Giang) trên đường đi làm khi qua một bãi đất trống thuộc phường Phú Tân (TP Thủ Dầu Một) thì bị một nam thanh niên đi sau lưng khống chế đưa vào khu đất trống cưỡng hiếp. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, thanh niên này đã cướp một điện thoại Nokia và 600.000 đồng của chị T. rồi lẩn trốn.



Nghi can Thành bị bắt giữ.

Ngay khi nhận được tin báo, trinh sát Công an TP Thủ Dầu Một đã nhanh chóng sàng lọc nghi can, bắt giữ Hoàng Đình Thành khi nghi can này đang lảng vảng khu vực để tìm “con mồi” tiếp tục gây án.



Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận bản thân không có việc làm nên chạy xe máy đến các tuyến đường vắng trên địa bàn phường Phú Tân để cướp tài sản. Chỉ trong thời gian ngắn, Thành đã liên tiếp gây ra sáu vụ cướp tài sản và cướp giật tài sản cùng một vụ hiếp dâm. Nạn nhân là những phụ nữ đi một mình.

Công an TP Thủ Dầu Một thông báo ai là nạn nhân của các vụ cướp do Thành gây ra thì đến liên hệ đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Thủ Dầu Một để được giải quyết.