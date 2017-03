Bắt giữ nghi can trong vụ một người bị đâm chết do liên quan TNGT

(PLO) - Chiều 14-9, Cơ quan công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đã bắt giữ Lê Công Tương (23 tuổi, trú Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai) để điều traanh Trần Quý Ngọc (29 tuổi, trú xóm 4, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) – bị đâm chết trên đường đến nhà người bị tai nạn giao thông (TNGT) để thỏa thuận bồi thường.