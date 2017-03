Bắt giữ nghi phạm giết bốn người ở Yên Bái

Phó Thủ tướng gửi thư khen lực lượng phá án Ngày 15-8, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và Công an tỉnh Yên Bái đã có thành tích xuất sắc trong việc điều tra, phá vụ trọng án nêu trên. Phó Thủ tướng đánh giá chiến công này góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng. Dưới sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái, các đơn vị nghiệp vụ Tổng cục Cảnh sát, Công an tỉnh Yên Bái và các lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng gây án. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ án và sớm đưa đối tượng ra xét xử, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Không có hành vi che giấu tội phạm Tại thời điểm bị bắt giữ, trả lời điều tra viên tại sao lại bỏ trốn cùng Hùng, Nguyễn Thị Hán (Hương) cho biết mình bị Hùng ép đi cùng. Theo Đại tá Phạm Ngọc Thắng, đến thời điểm hiện tại có thể khẳng định Đặng Văn Hùng là người duy nhất gây ra vụ án. Cơ quan điều tra mới bắt được các đối tượng, chưa khai thác hết các chi tiết nên chưa thể làm rõ liệu Hán có là đồng phạm của Hùng hay không. Ngoài ra, ông Đặng Văn Mừu (cha Hùng) đã thông báo việc con trai ông nói là đã giết người khi gặp công an xã đi đến hiện trường nên ông Mùi không có hành vi che giấu tội phạm.