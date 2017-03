Bắt giữ người tàng trữ súng trái phép

Công an Hà Nội đang tạm giữ Phạm Văn Thụ (38 tuổi, ở phố phường Phúc Xá, quận Ba Đình) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.









Khoảng 21h30 ngày 5/2, tổ công tác đặc biệt công an thành phố do trung tá Phạm Quang Minh, Đội phó Đội CSGT số 3 làm tổ trưởng, chốt ở ngã tư Giảng Võ - Cát Linh, đã bất ngờ kiểm tra ôtô Kia chở 4 người.Khi lái xe tấp vào lề đường, một người trong nhóm mở cửa xe bỏ chạy ra chiếc taxi gần đó.Kiểm tra hành chính chiếc Kia, tổ công tác phát hiện khẩu súng quân dụng không có đạn của Phạm Văn Thụ.Thụ từng bị 28 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Anh ta khai, trong thời gian thụ án, được một bạn tù cho khẩu súng trên nên giữ làm kỷ niệm.Ma túy và các dụng cụ sử dụng được thu giữ trong chiếc xe trưng phù hiệu "Tình trạng khẩn cấp" của Bình. Ảnh: Hoàng Việt.Trước đó khoảng 21h, cũng tại ngã tư trên, cảnh sát kiểm tra ôtô biển Hải Phòng có trưng phù hiệu "Tình trạng khẩn cấp" cùng dấu thập đỏ của Bộ Y tế.Cảnh sát thu giữ trên xe và trong người tài xế Nguyễn Trọng Bình (42 tuổi, trú tại An Thọ, An Lão, Hải Phòng) một túi heroin, dụng cụ “đập đá”, nhiều ống nhựa đựng ma túy.Theo Hoàng Việt (VNE)