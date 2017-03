Bắt giữ nhóm game thủ chuyên đi trộm cắp

Nhóm game thủ chuyên đi trộm cắp bị công an bắt giữ.

Trước đó, lúc 2h sáng ngày 5 – 7, trong lúc tuần tra đêm, Công an phường An Cựu phát hiện nhóm đối tượng gồm: Hoàng Đô, Trần Quang Sang (sinh năm 1999), Lê Kiệt, Nguyễn Đức Tiến, Lê Quang Trường (sinh năm 2001), Ngô Văn Lượng (sinh năm 1997, Trần Văn Minh (sinh năm 2002) cùng trú tại phường An Cựu, TP.Huế có biểu hiện nghi vấn trộm cắp nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan đều tra, các đối tượng khai nhận, lợi dụng các khu trọ, nhà dân sơ hở không khoá cửa đã dùng kềm cộng lực cắt khoá và tiến hành nhiều vụ trộm cắp tài sản để lấy tiền chơi game.

Công an phường An Cựu, TP.Huế đã thu giữ tang vật là 2 xe đạp điện, 3 điện thoại di động, 1 cây kềm cộng lực, 1 cây kéo dùng để phá khoá.

Hiện nay, Công an TP.Huế vẫn đang tiến hành mở rộng vụ án, truy tìm số tài sản mà các đối tượng trộm cắp, mang đi tiêu thụ lấy tiền tiêu sài.