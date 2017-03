Bắt giữ nhóm thanh niên khống chế chồng hiếp dâm người vợ mang thai

Theo trình báo của vợ chồng chị H (20 tuổi, trú tại phường Phước Lộc, thị xã La Gi), khoảng 21 giờ ngày 2-5, vợ chồng chị đang đi xe máy trên đường Lê Minh Công thuộc địa bàn thôn Mũi Đá, xã Tân Phước, thị xã La Gi, khi đến khu vực vắng, hai bên chỉ có rừng chồi và đồi cát thì bị một nhóm thanh niên đi xe máy từ phía sau vượt lên chặn xe.









Hiện trường vụ hiếp dâm

Cả ba khống chế người chồng và thay nhau thực hiện hành vi đồi bại với chị H.

Tuy nhiên chị H (đang có thai 4 tháng) đã rất hoảng loạn liên tục khóc lóc, van xin nên tên thứ ba thấy thế đã buông tha.

Sau đó nhóm thanh niên này đã đánh đập hai vợ chồng chị H cướp đi chiếc xe máy, một dây chuyền vàng, một đôi bông tai vàng và một triệu đồng rồi lên xe bỏ trốn.

Theo ông Nhân, do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an thị xã La Gi đã thành lập ban chuyên án và ông cùng trưởng Công an La Gi đã trực tiếp đến nhà các nạn nhân an ủi, động viên.

Đến chiều 3-5, ba thanh niên trong nhóm cướp, hiếp này đã bị bắt khẩn cấp. Cả ba đều ngụ xã Tân Bình (La Gi). Riêng nghi can cầm đầu đã gọi điện thoại cho biết sáng 4-5 sẽ đến trình diện. Hiện chiếc xe máy của nạn nhân cùng các tài sản bị cướp đã được thu hồi.