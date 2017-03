Bắt giữ nhóm trộm gần 50 xe máy

Ngày 10/9, Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 3 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Chúng là các đối tượng chuyên trộm cắp xe máy, đột nhập, lấy cắp tài sản của những gia đình thiếu cảnh giác.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Hoài Đức phát hiện trên địa bàn liên tục xảy ra các vụ đột nhập trộm cắp xe máy, phá khóa, lấy cắp tài sản của các hộ gia đình thiếu cảnh giác, để xe máy ngoài sân nên đã lập án đấu tranh, tập trung lực lượng truy xét đối tượng gây án. Tổng hợp các nguồn tin, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an đã xác định Nguyễn Hữu Thắng, 22 tuổi, trú ở thôn Vinh Yên, Kim Chung, Hoài Đức liên quan đến các vụ mất cắp xảy ra trên địa bàn nên đã tập trung xác minh. Ngày 6/9, trong quá trình kiểm tra hành chính nơi ở của Nguyễn Hữu Thắng, Cảnh sát đã thu giữ 4 xe máy đang bị tháo rời, nhiều phụ tùng xe máy, biển kiểm soát, kìm cộng lực, cưa cắt sắt, 1 súng bắn bi và nhiều hung khí khác. Qua đấu tranh, bước đầu, các đối tượng khai nhận, từ tháng 7 đến nay, Thắng cùng với Nguyễn Văn Đạt, 18 tuổi, xã Yên Sở, Hoài Đức và một số đối tượng khác lợi dụng sơ hở của các gia đình, phòng trọ sinh viên trong việc quản lý tài sản vào ban đêm đã dùng dụng cụ cắt phá khóa, đột nhập vào trong, lấy cắp nhiều xe máy các loại. Sau đó, số phương tiện này được mang về nhà Nguyễn Hữu Thắng cất giấu và mang bán cho Đỗ Hoàng Thành, 21 tuổi, ở xã Minh Khai cùng huyện. Đến ngày 10/9, Công an huyện Hoài Đức đã thu hồi 7 xe máy bị mất cắp và đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan. Trước đó, chiều 9/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Việt Anh, 24 tuổi, quê quán xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất; Chu Quốc Đại, 23 tuổi, ở xã Phùng Xá, Thạch Thất cùng về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Hoàng Duy Khánh, 22 tuổi, ở xã Thọ Xuân, Đan Phượng về hành vi trộm cắp tài sản. Theo cơ quan Công an, Khánh khai do thiếu tiền ăn chơi nên đã cùng Hoàng Anh Tấn, 19 tuổi, ở xã Thọ Xuân, Đan Phượng bàn nhau đi trộm cắp. Tính tới thời điểm bị phát hiện, bắt giữ, nhóm này đã gây ra gần 30 vụ trộm cắp trên địa bàn các huyện Hoài Đức, Phúc Thọ, Đan Phượng, Sơn Tây... Được biết, những chiếc xe sau khi trộm cắp được, Khánh và Tấn đem bán cho Việt Anh và Đại với giá từ 3-6 triệu đồng. Liên quan tới vụ án, hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức đã thu hồi được 12 chiếc xe máy là tang vật, tiếp tục điều tra mở rộng và khẩn trương truy bắt Tấn. Theo P. Thủy (CAND)