Bắt giữ tài xế taxi rủ nhau đua xe giữa phố

Ngày 1/8, Công an Hà Nội cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH – CATP. Hà Nội đã phối hợp với CA quận Hoàn Kiếm điều tra làm rõ vụ sử dụng xe ô tô lạng lách, đánh võng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và quyết định khởi tố vụ án "gây rối trật tự công cộng".



Theo đó 3 đối tượng đã bị bắt giữ gồm: Phan Công Hiếu (SN 1992) trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm; Phạm Huy Khánh (SN 1991) trú tại Yên Hoà, quận Cầu Giấy và Đặng Tiến Bằng (SN 1986) trú tại phường Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội. Được biết các đối tượng này hiện đều đang hành nghề lái xe taxi.



Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h30 ngày 30/7, Hiếu, Khánh và Bằng cùng một số đối tượng khác đã điều khiển xe ô tô chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng qua các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, Phố Huế, Hàng Bài. Hành vi của các đối tượng được xác định là gây mất trật tự công cộng, đe dọa an toàn giao thông.



Trước đó, ngày 29/7, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP cũng đã phối hợp với CA quận Hoàn Kiếm điều tra, làm rõ vụ một vụ gây rối trật tự công cộng, các đối tượng cũng sử dụng xe ô tô lạng lách, đánh võng như trên và bắt giữ 8 đối tượng liên quan.



Vụ việc xảy ra vào khoảng 0h30 ngày 22/7, các đối tượng này đã điều khiển 5 chiếc xe ô tô, chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng qua các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay, gây mất trật tự công cộng, đe dọa an toàn giao thông.



Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý các đối tượng.

Theo Quang Tùng – Phan Mạnh (VTC News)