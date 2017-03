Bắt giữ và xử lý nhiều ô tô chở gỗ quá tải

Trước đó, vào lúc 5h ngày 14/3, tổ tuần tra kiểm soát của phòng CSGT Công an tỉnh đóng chốt kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Hồng Thủy huyện Lệ Thủy, đã phát hiện 05 xe ô tô tải trên 5 tấn chở hàng quá khổ, quá tải.

Các xe bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ gồm: xe mang biển kiểm soát (BKS) 77H - 6169 do Phạm Trung Kiên điều khiển, xe ô tô BKS 77H - 4737 do Võ Ngọc Toàn điều khiển, xe ô tô BKS 77H - 6929 do Nguyễn Văn Thanh điều khiển, xe BKS 77H - 6141 do Vũ Tấn Thuận điều khiển và xe BKS 54S - 1117 do Nguyễn Văn Tý điều khiển, tất cả đều trú tại Bình Định. Các xe này chở gỗ xoan đào nhập khẩu của Lào từ cửa khẩu Nam Giang - Quảng Nam ra Hà Nội.

Sau khi tiến hành kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản xử phạt hành vi chở hàng hóa vượt quá so với quy định và yêu cầu lái xe phải hạ tải hàng hóa mới được tiếp tục hành trình.

Theo Lan Hương – Đức Tài (Dân trí)