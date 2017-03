Bắt giữ vụ buôn lậu thuốc lá lớn nhất tại Hà Nội

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Cơ quan điều tra)

Tổng cộng hơn 10.000 cây thuốc gồm các nhãn hiệu ngoại đã bị thu giữ.



Cụ thể, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 14/5, đội chống buôn lậu đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1968 đang vận chuyển 2 thùng các tông chứa đầy thuốc lá bên trong. Số hàng trên được chở trên xe máy biển số 29K – 7095 tại đê Trần Khát Chân, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.



Khi yêu cầu xuất trình giấy tờ chứng minh nguồn gốc số thuốc lá trên, Dũng đã không xuất trình được. Qua khai thác nhanh, đối tượng khai nhận, toàn bộ số hàng này Dũng mua ở Quảng Ninh của một đối tượng tên Hà (chưa rõ họ) vận chuyển về Hà Nội tập kết tại số nhà 37 Thanh Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai. Số lượng thuốc lá này Dũng đang mang đem đi bán cho các đối tượng khác ở phố Khâm Thiên, Bảo Khánh. Hoạt động của Dũng được tiến hành từ 3-4 năm về trước.



Ngay lập tức, đại tá Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các chiến sỹ trong đội khám phá triệt để ổ buôn lậu này.



Đến 15 giờ 45 cùng ngày, Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp tại số nhà 37-39 phố Thanh Đàm của đối tượng Nguyễn Việt Dũng (có biệt hiệu Dũng "bến"; SN 1969, có hộ khẩu tại số 20 ngõ 70 phố Thanh Đàm, phường Thanh Trì, Hà Nội).



Tại đây, các chiến sĩ trong đội chống buôn lậu phát hiện khu vực nhà tắm phía sau của đối tượng có nhiều thùng các tông bên trong chứa thuốc lá với nhiều nhãn hiệu khác nhau như: Esel, Mablbro, 555, Hero... do nước ngoài sản xuất. Qua kiểm đếm, có tất cả 138 thùng các tông chứa thuốc không có tem nhập khẩu. Toàn bộ số hàng này được tập kết trong kho ở phía trong ngôi nhà và được khóa kín, trông giữ rất cẩn thận.



Qua khai thác nhanh, các chiến sĩ trong đội chống buôn lậu tiếp tục khám xét, kiểm tra tại một ngôi nhà khác của mẹ vợ đối tượng Dũng trên cùng tuyến phố. Đến 21 giờ cùng ngày 14/5, các chiến sĩ trong đội chống buôn lậu tiếp tục phát hiện tại gian nhà 1 tầng bị trưng dụng biến thành kho hàng chất đống thùng các tông chứa thuốc lá với những nhãn hiệu khác nhau. Tổng số thùng các tông thu được chứa thuốc lá ngoại không có tem nhập khẩu, giấy tờ hợp pháp là 147 thùng.



Kiểm đếm số lượng ban đầu tại đội chống buôn lậu, có khoảng 287 thùng các tông với hơn 10.000 cây thuốc lá lậu. Đây là số lượng thuốc lá lớn nhất từ trước đến nay bị Cơ quan công an bắt giữ trên địa bàn TP Hà Nội. Toàn bộ số hàng này đã đựợc niêm phong chuyển về Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội giải quyết.



Hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra mở rộng./.





Theo Sơn Bách (Vietnam+)