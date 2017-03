Bắt giữ vụ vận chuyển lậu hàng trăm ký ngà voi

Vào hồi 5 giờ 25 phút ngày 19-3, tại km 206 thuộc địa phận huyện Tiên Yên, tổ công tác Đội 1-4, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ xe ôtô 29X-9797 do Lê Văn Cường, SN 1976, trú tại Long Thành, Yên Thành, Nghệ An đang vận chuyển 30 chiếc ngà còn nguyên vẹn và 15 đoạn đã bị chặt dời có tổng trọng lượng là 149,3 kg.

Cùng đi trên xe còn có bốn đối tượng gồm: Hồ Văn Cường, SN 1979, Lê Văn Diễn, SN 1968, Doãn Ngọc Hoàn, SN 1974, Doãn Ngọc Tuân SN 1975, đều trú tại xã Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đang vận chuyển số ngà voi trên từ Nghệ An ra Móng Cái để mang sang Trung Quốc tiêu thụ. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý theo phápluật. Theo Quang Thọ (NDĐT)