Bắt giữ xe chở ắc quy chì phế thải

Đây là lần thứ tư trong 2 năm trở lại đây Duyên bị các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý về hành vi kinh doanh vận chuyển chất thải nguy hại. Chỉ tính riêng trong tháng 7 này, đây đã là lần thứ 2 các xe hàng của Duyên bị Phòng Cảnh sát Môi trường - CA tỉnh Nam Định tạm giữ.

Chiếc xe chở hàng bị tạm giữ

Trước đó, trưa ngày 6/7, cũng chính tại thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, các trinh sát đã phát hiện chiếc xe trên đang vận chuyển trái phép 400 kg ắc quy chì. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, đưa xe về trụ sở và xử phạt hành chính 25 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Duyên khai nhận, do tham tiền và muốn gỡ gạc lô hàng đã mất nên dù đã được chồng can ngăn, chị ta vẫn tiếp tục vi phạm. Duyên cũng cho biết, toàn bộ số hàng trên nếu mang về trót lọt sẽ được đem bán cho một người tên Hợi. Anh ta thu mua ắc quy chì với số lượng lớn, có bao nhiêu mua hết bấy nhiêu. Duyên không rõ hàng sẽ được sử dụng vào mục đích gì, nhưng nhiều khả năng chúng sẽ được xuất sang Trung Quốc.

Theo Ngọc Thương (Bee)