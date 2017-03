Bắt giữ xe tải chở 6 tấn xương thối ra Hà Nội tiêu thụ

Chiều 1-4, ông Nguyễn Tiến Đức, Trạm trưởng Trạm Thú y TP Vinh (Nghệ An), cho biết: "Hôm nay chúng tôi đã trình văn bản sang UBND TP Vinh để quyết định tiêu hủy lô hàng tang vật 6 tấn xương động vật. Hiện chúng tôi đang phải bảo quản lô hàng, do ngày mai là ngày nghỉ, dự kiến đầu tuần sau sẽ tiến hành tiêu hủy được".

Chiều 31-3, trên quốc lộ 46B (thuộc địa phận xã Nghi Phú, TP Vinh) lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường (PC49), Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Trạm Thú y TP Vinh và cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện xe tải mang BKS 37S-6720 chở 6 tấn xương động vật đang bốc mùi hôi thối nồng nặc.



Lực lượng CSGT bắt giữ xe tải chở đuôi bò không có giấy tờ. Ảnh: NTV



Tài xế xe tải là Vũ Văn Giáp (32 tuổi, trú tại Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã không xuất trình được giấy tờ lô hàng xương động vật trên.

Bước đầu, chủ lô hàng là bà Trần Thị Thủy và Nguyễn Công Bình (cùng trú xã Diễn Hồng) khai nhận số hàng trên được thu gom tại các lò mổ ở TP Vinh và một số lò mổ trên địa bàn tỉnh Nghệ An để đưa ra Hà Nội tiêu thụ.

- Trước đó, chiều tối 28-3, trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An), Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cũng phát hiện xe ô tô tải BKS 37C-048.51 chở 160 kg đuôi bò lậu. Anh Trần Văn Ngãi (trú xã Đức Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) - tài xế xe tải, đã không xuất trình được giấy tờ lô hàng trên nên cơ quan chức năng đã thu giữ toàn bộ lô hàng và bàn giao cho Trạm Thú y huyện Diễn Châu xử lý, tiêu hủy.