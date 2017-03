Bắt giữ xe tải chở hơn 2 tấn da bò lậu bốc mùi hôi thối

(PLO)- Ngày 20-6, Đội CSGT 5-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An, đã bàn giao tang vật 2 tấn da bò và 100 kg mỡ bò đang bốc mùi hôi thối cho Trạm Thú y huyện Diễn Châu (Nghệ An) để tiến hành tiêu hủy.