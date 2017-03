Bắt gọn băng cướp nhí

Theo đó, Nguyễn Đức Trường, Trần Trung Tính, Nguyễn Văn Hoài Nam (đều 16 tuổi, cùng ngụ P.An Phú Q.2), Nguyễn Ngọc Lợi (15 tuổi, ngụ P.Thủ Thiêm, Q.2), Võ Văn Hậu (19 tuổi, ngụ P.Bình Trưng Tây, Q.2) và Trương Trung Tính(16 tuổi, ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) bị tạm giữ vì can tội cướp tài sản.



Trước đó, ngày 25.8 cả nhóm gặp nhau tại tiệm internet Hòa Hiệp (P.An Phú) và bàn cách đi cướp tài sản người đi đường kiếm tiền tiêu xài.





Tối cùng ngày, Nam, Lợi, Hậu và Trường đi trên hai xe máy chạy dọc các khu vực vắng trên địa bàn Q.2 nhằm kiếm người để cướp.



Khi đi đến khu đông Thủ Thiêm, cả bọn phát hiện anh T.M.H (25 tuổi) đang ngồi tâm tự với bạn gái. Bọn chúng dừng lại, dùng dao khống chế bắt anh H. đưa tiền và điện thoại. Bị chống trả quyết liệt, bọn chúng dùng dao chém anh H. bị thương nặng, sau đó cướp lấy điện thoại rồi tẩu thoát.



Trên đường chạy trốn, Trường và Hậu đã bị lực lượng công an tuần tra bắt giữ. Qua truy xét, cơ quan công an bắt thêm Nam và Lợi.



Tại cơ quan công an, nhóm này còn khai nhận vào đêm 20.8, Nam, Lợi cùng với Tính, Đạt cũng đã khống chế, cướp của chị N.T.B.H và N.T.Y.N 3 chiếc điện thoại tại khu đông Thủ Thiêm, sau đó cầm được 1,1 triệu đồng chia nhau tiêu xài.



Băng cướp nói trên do Hậu và Nam cầm đầu. Trong số sáu người, thì Đạt, Tính và Trường hiện là học sinh THPT.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.



Theo Công Nguyên (TNO)