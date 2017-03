Bắt gọn bốn đối tượng gây ra 8 vụ trộm cắp cáp viễn thông

Công an huyện Bát Xát cho biết, trong hai tháng trở lại đây, trên địa bàn xã Bản Vược huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai liên tiếp xảy ra nhiều vụ cắt trộm cáp viễn thông của Trung tâm viễn thông huyện Bát Xát và dây điện ba pha của Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, xâm phạm đến an toàn mạng lưới thông tin và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn.



Bốn đối tượng và tang vật được thu giữ

Trước tình hình trên, Công an huyện Bát Xát đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ xác minh, điều tra, sàng lọc các đối tượng nghi vấn trên địa bàn, đồng thời tổ chức lực lượng mai phục, qua đó bắt được hai tên Hín và Phủng khi chúng đang leo cột điện.

Tang vật thu được là 35,5m dây cáp lõi kim loại đồng vừa bị chúng cắt dời khỏi đường dây. Mở rộng điều tra, ngày 15 - 6, Công an huyện Bát Xát đã bắt khẩn cấp hai tên Lở và Siểu, thu giữ 35,5m dây cáp kim loại đồng và 36kg lõi dây đồng.

Sau một thời gian đấu tranh, bốn tên trộm này khai đã gây ra 8 vụ trộm khoảng 1.575m dây cáp viễn thông và ba vụ cắt dây điện ba pha trên địa bàn huyện Bát Xát. Trong số này, có hai lần Lở và Lù cắt trộm 35m dây điện ba pha của Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền còn lại bốn tên đi chung.

Số dây điện cắt trộm được, chúng đem lên đồi cây thuộc thôn Sơn Đen, xã Bản Vược đốt lớp vỏ bên ngoài lấy lõi đồng, sau đó chúng bán cho cửa hàng thu mua phế liệu, lấy tiền tiêu sài và mua thuốc phiện hút. Hiện bốn đối tượng trên đang bị tạm giữ để điều tra mở rộng vụ án.



Theo H.N (CAO)