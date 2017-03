Bắt gọn cặp "tình nhân" trộm xe máy trong trường đại học

Ngay sau đó, lực lượng bảo vệ đã bố trí mật phục, bắt quả tang Vũ Anh Sang, 31 tuổi, trú tại khu 2, thị trấn Tiên Lãng khi tên này đang dùng "vam" phá khóa, dắt chiếc xe máy BKS 15B1-26159 của sinh viên ra ngoài giao cho Bùi Thị Luyên, 27 tuổi, cùng địa chỉ với Sang.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm: 1 kìm cộng lực và nhiều dụng cụ chuyên dùng để phá khóa xe máy; chìa khóa các loại cùng giấy tờ xe máy, giấy cầm đồ. Bước đầu, Vũ Anh Sang và Bùi Thị Luyên khai nhận đều nghiện ma túy nên rủ nhau đi trộm cắp. Bằng cách lang thang tại các khu vực gửi xe của các trường đại học, Sang và Luyên thường nhắm vào các sinh viên sau khi gửi xe đã để tài sản và vé xe vào trong cốp để hành sự.

Qua truy nóng, lực lượng Công an sở tại còn thu giữ được một chiếc xe SH 2 đối tượng này vừa trộm cắp được ở Hà Nội. Đáng nói, sau khi bị bắt, Sang và Luyên còn ngỏ ý hối lộ các nhân viên bảo vệ 150 triệu đồng để được tha. Hiện, lực lượng bảo vệ nhà trường đã bàn giao tang vật và đối tượng cho Công an quận Kiến An điều tra, xử lý.

Được biết, trong thời gian gần đây, Trường Đại học Hải Phòng đã xảy ra nhiều vụ sinh viên bị mất xe khi gửi tại các nhà để xe của nhà trường và hầu hết những xe bị mất đều để vé gửi xe trong cốp.





Theo Văn Thịnh (CAND)