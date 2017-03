Bắt hai “cẩu tặc” trong đêm

(PLO) - Ngày 5-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, đã bắt giữ hai nghi can Nguyễn Văn Dũng (ngụ tỉnh Đồng Nai) và Đỗ Văn Khôi (ngụ tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.