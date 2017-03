Bắt hai cha con “đại lý” cùng 7 kg cần sa

Chiều 4-3, Công an phường 10, quận Tân Bình bắt quả tang Thuyết đang bán hơn 3 g cần sa cho một con nghiện trên đường Ni Sư Huỳnh Liên. Kiểm tra trong người Thuyết còn bịch cần sa nặng gần 5 g.

Khám xét khẩn cấp nhà của Thuyết, công an phát hiện thêm bốn gói cần sa cất giấu với tổng trọng lượng hơn 7 kg. Từ lời khai của Thuyết, công an bắt giữ con gái của Thuyết là My.

Qua điều tra, Thuyết khai nhận bán cần sa được gần một năm nay, nguồn hàng lấy từ một người không rõ lai lịch ở Cần Thơ với giá 2,2 triệu đồng/kg. My phụ giúp Thuyết phân lẻ cần sa rồi bán cho con nghiện. Địa chỉ nhà Thuyết rất quen thuộc với giới con nghiện chơi cần sa. Qua theo dõi, Công an phường 10 đã mai phục bắt quả tang, giao Thuyết và My cùng toàn bộ tang vật cho công an quận xử lý.

Hiện Diễm My được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.

ÁI NHÂN