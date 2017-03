Bắt hai cô gái móc túi trong siêu thị

(PLO)- Chiều 20-3, công an phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa, Đồng Nai) lập hồ giao nghi can Nguyễn Thị Hiền (24 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) và Nguyễn Thị Tuyết Hồng (30 tuổi, ngụ Bà Rịa-Vũng Tàu) cho công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.