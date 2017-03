Bắt hai ‘đoản thần’ bẻ khóa trộm xe trong tích tắc

Trước đó, Công an phường An Phú nhận được tin báo của Công an phường Hòa Lợi cho biết có hai thanh niên vừa dùng đoản – một dụng cụ được dân “đá xế” sử dụng để bẻ khóa xe chỉ trong vài giây - bẻ trộm khóa chiếc xe máy biển số 93C1 – 041.08 của chị Nguyễn Thị Trà My (tạm trú tại thị xã Bến Cát, Bình Dương). Đoán biết chiếc xe có khả năng di chuyển về phường An Phú nên công an tổ chức đón lỏng tại các ngã đường.



Những chiếc đoản được dân chuyên chôm xe sử dụng

Khoảng 10 giờ cùng ngày, Công an An Phú phát hiện hai thanh niên điều khiển hai xe máy có dấu hiệu khả nghi. Trong đó có một xe được nhân dạng bị mất mang biển số 93C1 – 041.08 nên yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai cây đoản dùng bẻ khóa xe nên lập tức bắt giữ Linh và Hoàng.



Hai tên trộm xe bị bắt giữ