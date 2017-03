Bắt hai đối tượng bị truy nã

Chiều 23.6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.Đà Nẵng bàn giao 2 đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm cho Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng và Công an H.Quảng Trạch, Quảng Bình thụ lý theo thẩm quyền.





Theo Nguyễn Tú (TNO) Như đã thông tin, từ tháng 5 đến tháng 12.2012, Võ Thành Âu (18 tuổi), Nguyễn Duy Khánh, Nguyễn Viết Lợi (cùng 23 tuổi, cùng trú xã Tiên Lãnh), Võ Tấn Luận (25 tuổi, trú xã Tiên Lãnh, H.Tiên Phước), Võ Tấn Tâm (25 tuổi) và Võ Thanh Quảng (23 tuổi, cùng trú xã Tiên Ngọc, H.Tiên Phước, Quảng Nam) giả làm khách nhậu rồi trộm hàng chục xe gắn máy ở các quán nhậu tại TP.Đà Nẵng.Đồng bọn của Luận lần lượt sa lưới vào tháng 12.2012, riêng Luận thoát được và lẩn trốn nhiều nơi.Trong thời gian từ cuối năm 2012 đến nay, Luận tiếp tục câu kết với Đoàn Duy Phong (32 tuổi) để đi trộm cắp.Trong khi đó, Phong cũng là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Quảng Trạch, Quảng Bình truy nã toàn quốc về hành vi trộm cắp tài sản.Cả hai thuê trọ trên địa bàn Q.Liên Chiểu đến chiều 20.6 thì bị PC52 bắt giữ.