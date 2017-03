Bắt hai đối tượng cung cấp thuốc lắc và ma túy "đá" cho vũ trường

Theo đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 23-10, trước nhà 338 Hùng Vương thuộc khối phố 11 (phường An Xuân, TP Tam Kỳ), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Tam Kỳ đã phát hiện và bắt quả tang Ngô Quốc Khánh (SN 1988, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) và Lê Hoàng Nam (SN 1992, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đang tàng trữ 63 viên thuốc lắc và 5 g ma túy "đá".

Ngô Quốc Khánh và Lê Hoàng Nam bị bắt giữ tại cơ quan điều tra



Tại cơ quan điều tra, Ngô Quốc Khánh khai nhận hiện đang là bảo vệ dân phố của phường Hải Châu 2, chiều 23-10 cùng Lê Hoàng Nam từ Đà Nẵng đi mô tô vào Tam Kỳ để bán ma túy cho một đối tượng tên Vũ nhằm cung cấp cho vũ trường.

Tuy nhiên, khi đến Duy Xuyên mô tô hỏng nên cả hai gửi xe và thuê ô tô BKS 43B-006.12 với giá 500.000 đồng để vào Tam Kỳ cho kịp giờ giao hàng. Trong lúc đang chờ Vũ tới để giao thuốc lắc và ma túy "đá" thì cả hai bị bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.