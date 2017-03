Bắt hai đối tượng dùng dao khống chế tài xế, cướp taxi

Tài xế Hoàng may mắn thoát chết sau khi bị hai đối tượng khống chế. Ảnh: ĐOÀN GIA

Theo các nhân chứng, vào thời điểm xảy ra sự việc họ nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ đoạn đường trên. Biết có chuyện chẳng lành, người dân gần đó chạy ra thì thấy một thanh niên đạp cửa sau chiếc taxi (biển số 99A-088.69) hãng Taxigroup đang dừng, rồi lao vụt ra ngoài biến mất trong tích tắc.

Phía bên trong taxi, tài xế bị một đối tượng khác khống chế bằng dao Thái Lan. Thấy đối tượng có ý định bỏ chạy, tài xế giằng co với đối tượng. Đồng thời đóng cửa xe nhằm không cho đối tượng chạy thoát. Tuy nhiên, đối tượng vẫn mở được cửa xe rồi chạy thoát.

Người dân đã báo Công an xã Đội Cấn, sau khi nhận được tin báo, Công an xã Đội Cấn nhanh chóng truy tìm các đối tượng. Một đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tại một nhà nghỉ cách hiện trường khoảng 500 m khi hắn đang lẩn trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Đội Cấn phối hợp với Công an TP Tuyên Quang cũng đã bắt được đối tượng còn lại.

Tại cơ quan công an, danh tính hai đối tượng được xác định là Trịnh Thế Anh (SN 1998), trú xã Nhữ Hán, Yên Sơn (Tuyên Quang) và Lê Minh Hùng (SN 1994), trú TP Lào Cai.

Nạn nhân là Nguyễn Thế Hoàng (SN 1977), trú TP Bắc Ninh chỉ bị thương nhẹ ở cổ.

Các đối tượng khai nhận có chủ định thuê xe taxi để cướp. Theo anh Hoàng, hai đối tượng trên thuê xe từ TP Bắc Ninh lên Tuyên Quang, khi lên đến địa điểm trên thì anh bị hai thanh niên này khống chế.

Ngày 27-12, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Tô Minh Dân, Trưởng Công an xã Đội Cấn, TP Tuyên Quang, cho hay hiện tại hồ sơ vụ án đã được giao cho Công an TP Tuyên Quang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.