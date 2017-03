Bắt hai đối tượng mang ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ

Đối tượng Xổm Nức khi bị bắt giữ. Ảnh: Th.Mạnh

Thời gian gần đây, một số đối tượng người Việt móc nối với Xổm Nức để đặt mua, vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam.

Sáng 22-4, trên quốc lộ 8A (thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an huyện Hương Sơn bắt quả tang Xổm Nức đi trên xe khách (BKS nước Lào UN-5876), vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 193 viên ma tuý tổng hợp và một gói heroin.

Xổm Nức khai, đóng vai khách du lịch để vận chuyển số ma tuý trên đi từ thị trấn Lạc Xao sang Hà Tĩnh giao cho một người Việt Nam theo đơn đặt hàng trước đó.

Đối tượng Phan Đình Vinh tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 23-4, Công an huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An) cũng cho biết đang cùng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Nghệ An điều tra mở rộng điều tra đối tượng Phan Đình Vinh (45 tuổi, trú xóm 7 xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, Nghệ An) có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, tối 21-4, Vinh điều khiển xe ô tô con, chở 25 bánh cần sa từ vùng biên giới Việt-Lào (huyện Thanh Chương, Nghệ An) vào các tỉnh phía Nam thì bị Công an huyện Nam Đàn mật phục, bắt quả tang. Công an thu giữ tang vật 25 bánh cần sa (trọng lượng 25 kg), một xe ô tô con, một con dao nhọn và ba điện thoại di động.

Vinh là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Nghệ An rồi đưa xuống TP Vinh và vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.