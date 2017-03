Bắt hai đối tượng tàng trữ, vận chuyển pháo lậu

Theo đó, Phan Trọng Dũng bị bắt giữ khi đang dùng xe taxi Mận Vũ, biển số 38N-5600, vận chuyển một thùng pháo lậu trọng lượng 14 kg, xuất xứ từ Trung Quốc đi tiêu thụ. Dũng khai nhận cùng một người tên Nhâm (đã bỏ trốn) mua số pháo lậu trên ở huyện Đô Lương (Nghệ An). PC46 đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ Dũng để tiếp tục điều tra.

Trước đó, Công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra, phát hiện tại nhà Chu Thị Hoa Linh (thôn Bắc Mới, xã Cương Gián) tàng trữ 27 dây pháo tép, trọng lượng 4,7 kg, 19 quả pháo US (800 g), 197 quả pháo bi, 600 cây pháo hoa, 121 khẩu súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm của Trung Quốc cùng 3 kg đạn bi nhựa. Linh khai nhận toàn bộ số hàng này được mua từ một thương lái ở cảng Cửa Lò (Nghệ An) hồi tháng 2-2013 để dành tiêu thụ trong dịp tết 2014.

DOANH DOANH