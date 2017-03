Bắt hai đối tượng vụ ngân hàng Việt Á tại Cần Thơ

Trần Thị Kim Luyến tại cơ quan điều tra sáng 5/10. (Nguồn: vnexpress.net)



Theo Trần Khánh Linh (TTXVN)



Hai đối tượng trên đều có liên quan đến vụ án hình sự về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á - chi nhánh Cần Thơ.Kết quả điều tra xác định rằng trong quá trình làm Giám đốc phòng giao dịch An Nghiệp- ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á chi nhánh Cần Thơ, Nguyễn Phương Giang cho Trần Thị Bạch Huệ,sing năm 1978, hộ khẩu thường trú 58C đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ vay tổng cộng 110 hồ sơ với số dư nợ 82,635 tỷ đồng và cho Nguyễn Minh Bảo, nguyên trưởng Phòng giao dịch Phú An, ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á vay thông qua 5 hồ sơ, dư nợ 3,8 tỷ đồng, chủ yếu thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay là quyền sử dụng đất.Nguyễn Phương Giang đã vi phạm các quy định như cho vay vượt qúa mức phán quyết tín dụng; giải ngân chưa đủ điều kiện, không đúng qui trình, sai qui chế, không đúng đối tượng, không thẩm định tài sản trước khi giải ngân, cho vay vượt qúa qui định gây thiệt hại 15,035 tỷ đồng.Còn Trần Kim Luyến có hành vi lừa đảo, một tài sản ký chuyển nhượng cho hai người khác nhau; trực tiếp dùng tài sản cầm cố đứng tên thế chấp vay tiền ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á, chưa tất toán khoản vay, chưa giải chấp taì sản nhưng lấy tài sản thế chấp ra trả cho chủ cũ giúp Trần Thị Bạch Huệ lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác trên 2,77 tỷ đồng.Trần Thị Bạch Huệ (chị ruột của Trần Thị Kim Luyến), sau khi vay được tiền, mượn tài sản thế chấp từ cán bộ tín dụng đưa đi chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, trả lại chủ cũ, … dẫn đến mất tài sản thế chấp của 39 hồ sơ vay với dư nợ trên 27, 397 tỷ đồng và 300 chỉ vàng SJC.Liên quan vụ án, trước đó ngày 31/1 năm nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cũng đã khởi tố ba bị can khác; trong đó Trần Thị Bạch Huệ, can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được cho tại ngoại vì có con nhỏ; Châu Thùy Dương, can tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” bị tạm giam và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” cho tại ngoại.