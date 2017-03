Bắt hai giám đốc đưa người đi nước ngoài trái phép

Theo cơ quan công an, chi nhánh Công ty CP Du lịch Dịch vụ Dầu khí Hải Phòng (đóng tại TP Nam Định) do Trung làm giám đốc không được cấp phép trực tiếp đưa người ra nước ngoài làm việc. Tuy nhiên, Trung móc nối cùng Vũ tự ý tuyển chọn, thu tiền và ký hợp đồng với 11 người tại Nghệ An, trong đó nhiều người được Trung đưa ra nước ngoài bằng cách đi tour du lịch. Khi họ sang nước ngoài, Trung móc nối với các đối tượng sử dụng lao động trái phép để bố trí họ trốn ở lại làm việc.

Mở rộng điều tra cho thấy từ năm 2013 đến nay, Trung đã tổ chức trái phép cho khoảng 40 người lao động ở các tỉnh phía Bắc với cách tương tự, chủ yếu là sang Cộng hòa Czech… Được biết Trung thu mỗi người 6.000 USD, còn Vũ thu 1.000 USD tiền môi giới.

Đ.LAM