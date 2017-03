Bắt hai học sinh tống tiền qua mạng

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong những lần chơi game trên mạng, Luân và Giang biết mật khẩu thư điện tử tony230882@... của anh Nguyễn Hồng Dương - Giám đốc Công ty Cổ phần Dương Hoàng Anh (phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM). Trong hộp thư điện tử này có tài liệu quan trọng, số tài khoản của anh Dương tại Ngân hàng DBS (Singapore), một tài khoản trò chơi Thiên Long Bát Bộ với giá trị ảo 600 triệu đồng. Luân và Giang lập tức thay đổi mật khẩu rồi ra giá 20 triệu đồng với anh Dương nếu muốn lấy lại hộp thư điện tử trên.

Hai kẻ tống tiền bị bắt quả tang tại quán cà phê ở TP Tuy Hòa (Phú Yên). Ảnh: H.THÀNH

Anh Dương đã trình báo vụ việc với Công an TP.HCM. Sau hơn hai tháng điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) Công an TP.HCM và Công an Phú Yên đã xác định đối tượng tống tiền đang ở huyện Đồng Xuân (Phú Yên). Lúc này, những kẻ tống tiền liên tục thúc giục anh Dương đem tiền ra Phú Yên nộp gấp, nếu không sẽ bị hủy hộp thư. Ngày 16-11, trong khi anh Dương đang giao tiền cho Luân và Giang tại một quán cà phê ở phường 7 (TP Tuy Hòa, Phú Yên) thì lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

TRÚC VIỆT