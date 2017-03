Bắt hai kẻ buôn người, giải cứu ba phụ nữ

(PLO) - Chiều 19-10, trên quốc lộ 1A (thuộc địa phận xã Quỳnh Giang huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), Phòng Phòng chống tội phạm ma tuý thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An và Đồn Biên phòng Thông Thụ (huyện Quế Phong, Nghệ An), phối hợp với Công An huyện Quế Phong và CSGT Công an tỉnh Nghệ An bắt 2 kẻ buôn người kịp thời giải cứu 3 nạn nhân.





Vào thời điểm nêu trên, Lê Thị Hằng (26 tuổi, quê quán ở xã Hữu Kiệm huyện Kỳ Sơn Nghệ An, hiện trú quán ở Phù Liêu – Hồng Phong huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương) đang trên đường đưa 3 phụ nữ sang Trung Quốc bán thì bị bắt quả tang. Biên phòng và công an đã kịp thời giản cứu ba phụ nữ gồm chị L.Th.T và chị Q.Thi. A cùng L.Th.M (cùng trú huyện Quế Phong). Sau đó, từ lời khai của Hằng, bộ đội biên phòng cùng công an bắt Lữ Thị Hoa (56 tuổi, trú xã Mường Nọc, huyện Quế Phong)- “mắt xích” quan trọng trong đường dây buôn người trên.

Đối tượng Lê Thị Hằng. Ảnh ĐL Sau một thời gian sang Trung Quốc, Hằng móc nối với một số đối tượng ở Trung Quốc rồi thiết lập đường dây lừa đưa phụ nữ sang Trung Quốc bán vào nhà thổ và cho các đàn ông già cả, tàn tật mua về làm vợ. Hằng cùng Hoa vào các bản miền núi tỉnh Nghệ An với chiêu bài lừa các cô thôn nữ đi làm ăn ở Trung Quốc với mức lương cao, cuộc sống nhàn hạ.

Đối tượng Lữ Thị Hoa. Ảnh: ĐL Hằng đưa số điện thoại cho các nạn nhân và dụ dỗ các cô gái sang Trung Quốc làm ăn, nếu gọi được thêm người đi cùng sẽ cho thêm tiền. Để tạo niềm tin cho các nạn nhân mỗi người nhận lời đi theo, Hằng sẽ đưa trước cho gia đình nạn nhân từ 5-6 triệu đồng và hứa khi sang đến Trung Quốc mức lương hàng tháng sẽ là 20 triệu đồng. Chị T, chị A và chị M đồng ý đi theo Hằng và Hoa, rất may đã được giải cứu kịp thời. Ngày 10-10, bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án buôn bán người, hoàn tất thủ tục bàn giao Hằng và Hoa cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), Công an tỉnh Nghệ An khởi tố bị can. Đ.LAM