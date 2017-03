Bắt hai kẻ châm lửa đốt xe máy

(PLO)- Ngày 14-12, Cơ quan công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đã bắt giữ Hoàng Minh Tuấn (22 tuổi) và Nguyễn Đức Tú (21 tuổi, cùng trú phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) về hành vi hủy hoại tài sản.