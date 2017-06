Bắt hai kẻ chuyên dùng roi điện để cướp của phụ nữ

Theo công an, tối 19-6, Thanh và Nhật tự trang bị roi điện rồi chở nhau bằng xe máy đi cướp tài sản. Khi 2 thanh niên đến đường ở khu phố 10, phường Hố Nai (TP Biên Hòa) thì phát hiện chị Nguyễn Thị Diễm My (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) lái xe máy một mình, lưu thông phía trước.



Lúc này, Thanh tăng ga, lái xe áp sát cô gái để Nhật ngồi sau giật sợi dây chuyền vàng của nạn nhân. Lấy được dây chuyền, 2 thanh niên tiếp tục dùng roi điện dí vào người chị My rồi cướp túi xách chứa điện thoại và 800.000 đồng sau đó tẩu thoát.



Cướp được tài sản, cặp đôi mang bán lấy tiền rồi chia nhau tiêu xài.



Nhận tin trình báo của chị My, lực lượng Công an TP Biên Hòa vào cuộc điều tra, truy xét. Đến ngày 21-6 nghi can Trần Vị Thanh bị công an bắt giữ trong khi Lê Văn Nhật đến cơ quan điều tra đầu thú.



Tại cơ quan điều tra, bước đầu 2 nghi can khai nhận hành vi và nói đã thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp khác trên địa bàn với hình thức tương tự.