Bắt hai kẻ cướp đêm trong Làng hoa Gò Vấp

Theo lời khai ban đầu, đêm 22-2, Phước điều khiển xe máy chở An đến khu vực Công viên Làng hoa Gò Vấp. Cả hai phát hiện anh ĐMHH cùng bạn gái đang ngồi tâm sự. Chờ đến 0 giờ sáng 23-2, An nhảy xuống xe rút dao khống chế anh H., còn Phước lao vào ôm bạn gái anh H. cướp ĐTDĐ. Tuy nhiên, anh H. chống cự, tước đoạt được dao của An rồi tri hô. An và Phước bỏ chạy khỏi hiện trường, sau đó Phước đến Công an phường 8, quận Gò Vấp đầu thú. Từ khai báo của Phước, ngay trong đêm công an bắt giữ An thu giữ con dao gây án.

TUYẾT KHUÊ