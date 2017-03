Bắt hai kẻ cướp tiệm vàng ở Bình Dương

Thượng tá Nguyễn Hữu Công - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Sang (tự Bé “gãi”, 29 tuổi) và Vương Quốc Thành (tự Vàng, 27 tuổi, cùng ngụ thị xã Dĩ An) về tội cướp tài sản. Đây là hai nghi can gây ra vụ cướp tiệm vàng Kim Nguyệt (đường Kha Vạn Cân, phường An Bình, thị xã Dĩ An) vào tối 18-6 (báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin).





Hai kẻ cướp đều nghiện ma túy nặng. Ảnh: VN

Theo cơ quan điều tra, ngày 20-6, công an nhận được tin báo của một chủ tiệm vàng trên địa bàn thị xã Dĩ An có đôi nam nữ mang bán vàng loại nhẫn với số lượng lớn. Nghi vấn đây là tang vật vụ cướp tiệm vàng Kim Nguyệt nên lực lượng công an nhanh chóng tới hiện trường. Khi phát hiện công an, đôi nam nữ lập tức bỏ chạy, để lại số vàng trên. Công an đem 24 chiếc nhẫn này cho chủ tiệm vàng Kim Nguyệt nhận dạng thì xác định đúng là số vàng vừa bị cướp.

Từ hình ảnh camera ghi lại ở hai tiệm vàng, các trinh sát Công an thị xã Dĩ An xác định được nam thanh niên đi cùng cô gái đến bán vàng là Nguyễn Thanh Sang. Chính Sang cũng là nghi can cầm súng cướp tiệm vàng Kim Nguyệt. Đồng bọn của Sang là Vương Quốc Thành. Cả hai hiện là con nghiện ma túy nặng từ nhiều năm nay.

Lần theo tung tích, tối 24-6, Công an thị xã Dĩ An bất ngờ ập vào điểm trọ bắt khẩn cấp Sang và Thành. Tại cơ quan công an, hai nghi can khai nhận khoảng 17 giờ ngày 18-6, cả hai lên cơn nghiện không có tiền mua thuốc nên bàn nhau cướp tiệm vàng. Lúc này Sang đưa cho Thành một cái búa còn Sang cầm khẩu súng ngắn giả (loại súng hộp quẹt) làm hung khí. Khi đi ngang qua tiệm vàng Kim Nguyệt, cùng lúc trời đổ mưa lớn, Sang và Thành nhìn thấy chỉ có một bảo vệ và người phụ nữ đứng trong tiệm nên quyết định ra tay. Sang dùng súng giả khống chế bảo vệ và dọa: “Nếu chống cự, bắn vỡ sọ” còn Thành dùng búa đập tủ kính trưng bày vàng lấy được 27 chiếc nhẫn vàng rồi tẩu thoát. Vụ cướp diễn ra chớp nhoáng trong vòng một phút, hai nạn nhân không kịp trở tay hoặc tri hô.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra nhận định đây không phải là những kẻ cướp chuyên nghiệp nên tập trung điều tra vào những người thua cá độ đá banh hoặc nghiện ma túy. Mặt khác, các tiệm vàng trên địa bàn và các vùng giáp ranh cũng nhận được thông báo về nhân dạng nghi phạm và các nữ trang bị mất, đề nghị phối hợp khi phát hiện.

Chưa đầy năm ngày kẻ cướp tự xuất đầu lộ diện và bị bắt ngay sau đó. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục truy bắt các đồng phạm còn lại.

VĂN NGỌC - NGUYỄN ĐỨC