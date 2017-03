Bắt hai kẻ đấu súng với cảnh sát cơ động trên quốc lộ 5

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 0h50 ngày 11/6, tổ tuần tra Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, phát hiện 2 thanh niên đi xe máy từ Hà Nội đi Hải Phòng có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đuổi theo, yêu dừng xe để kiểm tra thì hai thanh niên đột nhiên tăng ga, bỏ chạy với tốc độ cao. Trên đường truy đuổi, đối tượng ngồi sau cầm một khẩu súng ngắn màu đen nhiều lần chĩa về phía tổ công tác.

Sau đó ít phút, đối tượng này nhằm thẳng tổ công tác nổ súng. Tổ công tác đã dùng súng AK bắn chỉ thiên 4 phát, truy bắt các đối tượng đến cùng.

Sau đó, tổ công tác đã chặn bắt được chiếc xe. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai tên là Nguyễn Quang Huy (SN 1973, ở nhà số 16/98 phường Chợ Chuối, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, có 2 tiền án về tội cướp tài sản) và Bùi Văn Linh (SN 1990, ở tổ 6, khu 8A phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh), thu 1 khẩu súng bắn pháo sáng.

Trên đường dẫn giải các đối tượng về trụ sở công an, đối tượng ngồi sau Bùi Văn Linh đã hối lộ tổ công tác 5.410.000 đồng để xin tha. Tổ công tác đã cảnh cáo hành vi đưa hối lộ, lập biên bản bàn giao người và tang vật cho Công an thị trấn Trâu Quỳ điều tra, xử lý.

Trước đó, khoảng 4h10 ngày 10/6, tổ tuần tra kiểm soát Đại đội 3 do thiếu úy Nguyễn Ngọc Phương phụ trách làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Văn Linh phát hiện Hoàng Công Lâm (SN 1973, ở Cộng Hoà, Chí Linh, Hải Dương) và Nguyễn Quý Đan (SN 1975, ở Cộng Hoà, Chí Linh, Hải Dương) vận chuyển 22,5 kg rắn hổ mang (động vật hoang dã). Trên đường dẫn đương sự về trụ sở công an để giải quyết, hai đối tượng đã hối lộ cảnh sát 3,8 triệu đồng xin tha. Tổ công tác đã lập biên bản cảnh cáo, chuyển công an phường Thạch Bàn xử lý.

Theo P.H (VTC News)