Bắt hai kẻ làm giả thẻ bảo hiểm y tế như thật

Do hiểu biết công nghệ in ấn, 2 thanh niên ở Hà Tĩnh đã làm thẻ bảo hiểm y tế hộ nghèo để trục lợi. Tuy nhiên, lập tức bọn chúng đã bị công an “sờ gáy”.

Thượng tá Nguyễn Hoài Sơn - Trưởng Công an huyện cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện xảy ra tình trạng một số người sử dụng thẻ bảo hiểm y tế hộ nghèo giả đến khám chữa bệnh tại một số cơ sở y tế. Tuy nhiên, trong đó có nhiều thẻ giả làm ảnh hưởng đến hệ thống bảo hiểm. Sau gần 20 ngày điều tra xác minh thu thập chứng cứ cơ quan chức năng đã tiến hành bắt hai đối tượng trên tại nhà riêng của đối tượng Giang. Qua khám xét nhà công an đã lập biên bản và thu giữ một số tang vật như máy vi tính, thiết bị USB ...để phục vụ cho công tác điều tra. Tại cơ quan công an, bọn chúng quanh co chối tội gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ sắc bén, các điều tra viên buộc chúng phải cúi đầu khai nhận. Theo đó, hàng ngày Chỉnh đi thăm dò những người có nhu cầu làm thẻ bảo hiểm y tế hộ nghèo giả tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện. Sau khi tìm được “khách hàng” Giang ở nhà tiến hành làm thẻ giả theo yêu cầu. Nhờ làm nghề in ấn quảng cáo nên thẻ giả được y “sản xuất” hết sức tinh vi, rất khó phát hiện bằng mắt thường. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã tiến hành làm giả 10 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, thu về với số tiền 1,9 triệu đồng. Hiện, Công an huyện Thạch Hà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Theo Chấn Phong (Bee)