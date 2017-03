Bắt hai kẻ làm thẻ bảo hiểm giả

Khám nhà Giang và Đức, công an thu giữ nhiều thẻ bảo hiểm y tế giả, thẻ bảo hiểm xã hội giả, nhiều bằng tốt nghiệp THPT, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định hưởng chế độ thương binh, con dấu giả và một số tài liệu giả của các cơ quan. Đồng thời thu giữ tang vật một số giấy tờ mang chữ của Campuchia.

Trước đó, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Nghệ An phát hiện một số bệnh nhân sử dụng thẻ bảo hiểm giả để khám, chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện và tỉnh. Các bệnh nhân khai mua thẻ bảo hiểm giả từ ki-ốt thư giãn - gội đầu của Giang. Từ đó, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Nghệ An chuyển hồ sơ vụ việc sang Công an TP Vinh vào cuộc điều tra.

Bước đầu công an xác định Đức sản xuất giấy tờ giả rồi đưa cho Giang bán chia nhau tiền.

Đ.LAM