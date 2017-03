Bắt hai kẻ nổ súng trong nhà hàng

Bắt con nghiện mang “hàng nóng” Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Sơn, Hoàng Dũng Hoàng và Lê Thị Thắng để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, chiều 16-9, Công an phường Tân Hiệp nhận được tin báo có một nhóm thanh niên tụ tập tại nhà nghỉ trên địa bàn để sử dụng ma túy nên tiến hành kiểm tra. Khi công an ập vào phát hiện Sơn, Hoàng và Thắng đang phê ma túy. Kiểm tra thu giữ dưới nệm giường và trong vớ của Sơn có năm bịch ma túy tổng hợp, một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy và gần chục chiếc điện thoại di động. Đặc biệt, khi kiểm tra trong cốp xe máy của Sơn, công an thu giữ một khẩu súng rulô có tám viên đạn. Sơn khai quen biết với Hoàng từ lúc cả hai đang trong tù. Sau khi ra trại, Sơn thuê nhà trọ tại quận Thủ Đức (TP.HCM) và thường liên lạc với Hoàng để mua ma túy rồi thuê nhà nghỉ để sử dụng. Riêng khẩu súng và số đạn, Sơn khai trước đó khoảng một tuần có đánh nhau với một thanh niên và tước được súng đem cất vào cốp xe máy của mình. Từ đó đến nay, mỗi lần ra đường Sơn cũng mang theo khẩu súng ngắn này. Được biết Sơn từng bị tù giam năm năm về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Sơn dính vào ma túy. Riêng Hoàng có ba tiền án về các tội mua bán trái phép chất ma túy, buôn lậu và cố ý gây thương tích. VĂN NGỌC