Bắt hai nghi can dùng xe Exciter đi cướp giật

Ngày 4-8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ Nguyễn Quang Tài (22 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Phan Văn Lưu (23 tuổi, quê Nghệ An) để mở rộng điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Tài và Lưu thường xuyên dùng xe máy Exciter rảo quanh những tuyến đường vắng trong các khu công nghiệp để tìm kiếm “con mồi”. Nạn nhân thường là các phụ nữ hay mang theo túi xách, điện thoại di động, vòng vàng…



Tài và Lưu bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: ĐM

Chỉ trong sáng 3-8, cả hai đã thực hiện ít nhất hai vụ cướp giật. Tài và Lưu đảo quanh nhiều ngả đường thuộc phường Dĩ An (thị xã Dĩ An), đến ngã ba Đông Tân thấy chị Vũ Thị Tư (28 tuổi) đang đi xe, một tay cầm điện thoại nói chuyện. Tài phóng xe ép sát chị Tư để Lưu giật điện thoại hiệu Samsung J7.



Sau đó cả hai vòng khu vực thị xã Thuận An để tiếp tục cướp giật. Đến gần Siêu thị Aeon thấy chị Phạm Thị Tuyết (24 tuổi) đang đi xe máy một mình, cả hai áp sát giật điện thoại hiệu Oppo.

Tiếp đó, Tài và Lưu điều khiển xe máy lưu thông trên đường DT743 (thị xã Thuận An) để gây án. Thấy hai đối tượng với nhiều biểu hiện nghi vấn, tổ tuần tra Công an phường Bình Hòa (thị xã Thuận An) ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Tài và Lưu đã dùng nón bảo hiểm tấn công công an để tẩu thoát nhưng bất thành.

Tại cơ quan công an, hai nghi can khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.