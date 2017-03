Bắt hai nghi can giết bạn gái, đốt xác phi tang

(PLO)- Ngày 23-2, cơ quan công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, hai nghi can Lương Tấn Khanh (38 tuổi, ngụ huyện Tân Phú) và Bùi Thanh Hoài (29 tuổi, ngụ Long An) đã ra đầu thú sau khi thực hiện hành vi giết người.