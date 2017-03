Bắt hai nghi can giết người, cướp của trong nhà nghỉ

Ngày 12-10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Mạch Quang Thành (27 tuổi, ngụ phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) và Nguyễn Hoàng Hiệp (20 tuổi, ngụ Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) do liên quan đến vụ án mạng tại một nhà nghỉ ở phường An Bình, TP Biên Hòa.

Như đã đưa tin, 15 giờ chiều 7-10, anh H. và hai người đàn ông chở nhau trên một xe máy vào nhà nghỉ nói trên thuê phòng. Sau đó khoảng hai tiếng, hai người đi cùng anh H. bịt khẩu trang đi ra lấy xe và rời khỏi nhà nghỉ. Khi quản lý nhà nghỉ hỏi “còn một người nữa đâu”, hai người này cho biết đang ngủ trên phòng.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, nhân viên trực lên kiểm tra phòng thì phát hiện anh H. đã tử vong trong tư thế hai tay hai chân bị trói chặt, trên cổ có vết thắt bầm tím. Ngoài ra số tài sản của nạn nhân bị mất là một chiếc xe máy và một chiếc điện thoại.



Nhà nghỉ nơi anh H. bị sát hại. Ảnh: TIẾN DŨNG

Qua khám nghiệm hiện trường cũng thu thập hình ảnh từ hệ thống camera an ninh trong và ngoài nhà nghỉ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai xác định Thành và Hiệp là những nghi can nên tiến hành truy bắt.

Khoảng 9 giờ sáng 11-10, các trinh sát phát hiện Thành và Hiệp có mặt tại Tây Ninh nên tiến hành bắt giữ và di lý về Đồng Nai để tiếp tục điều tra.

Theo thông tin ban đầu, cách đây khoảng hơn một năm, Thành vô tình quen anh H. trong một quán cà phê. Sau đó, anh H. là người đồng tính nên thỉnh thoảng lại gọi Thành đi nhà nghỉ và cho tiền.

Sau một năm, Thành muốn chấm dứt tình cảm đồng tính với anh H. Thành đã nghĩ cách giết anh H. và cướp tài sản. Thành rủ thêm người làm cùng là Hiệp tham gia và được đồng ý. Thành chuẩn bị roi điện và dây cột rồi gọi anh H. đi nhà nghỉ.

Sau khi vào nhà nghỉ khoảng một giờ, Thành và Hiệp dùng roi điện chích cho anh H. ngất xỉu rồi trói tay chân, lấy dây siết cổ nạn nhân đến chết.

Sau đó các đối tượng này đã lục lấy 2,5 triệu đồng, xe máy và điện thoại của anh H. rồi trốn lên Tây Ninh bán lấy tiền tiêu xài và chuẩn bị trốn qua Camphuchia thì bị bắt.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.