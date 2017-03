Bắt hai nghi can sát hại chủ tiệm vàng ở Đồng Nai

Ngày 6-9, nguồn tin từ Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an cho biết C45 phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt khẩn cấp Phạm Văn Long và Phạm Ngọc Ánh (cùng 22 tuổi và cùng trú huyện Krong Pak, Đắk Lắk) là hai nghi can sát hại chủ tiệm vàng Hiếu Học (thị trấn Trảng Bom, Đồng Nai) vào đêm 27-8.

Hai nghi can bị bắt giữ vào rạng sáng 6-9, khi đang ẩn náu tại nhà nghỉ Anh Thơ (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh). Tang vật thu giữ gồm một túi đựng nhiều vòng vàng, nhẫn, dây chuyền các loại có ký hiệu của tiệm vàng Hiếu Học. Cả hai khai nhận đã ra tay giết anh Nguyễn Hiếu Học (42 tuổi, chủ tiệm vàng Hiếu Học).

Hai nghi can Long, Ánh cùng tang vật. (Ảnh từ video clip do cơ quan công an cung cấp)

Theo đó, sau khi gây án, hai nghi can chạy về hướng Di Linh, Lâm Đồng. Đến ngày 28-8, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện chiếc xe SH biển số 60X9-3079 của anh Học bị mất cắp lúc xảy ra trọng án đang gửi tại bãi giữ xe ở chợ thị trấn Di Linh (huyện Di Linh, Lâm Đồng). Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ chiếc xe SH và thông báo Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp điều tra.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, sáng 27-8, chị của nạn nhân Nguyễn Hiếu Học đến tiệm vàng thấy cửa bị khóa trái bên trong. Sau đó chị phát hiện anh Học nằm chết trong phòng ngủ với nhiều vết dao đâm trên người.

Theo người nhà, anh Học bị cướp một chiếc xe SH và nhiều vòng vàng trị giá hơn 1 tỉ đồng. Anh Học chưa lập gia đình, sống một mình và mở cửa tiệm kinh doanh buôn bán. Tiệm vàng này khá nổi tiếng, nằm cách trụ sở Công an thị trấn Trảng Bom khoảng 100 m.

Qua hình ảnh thu được từ camera quan sát của tiệm vàng cho thấy khoảng 24 giờ ngày 26-8, nạn nhân Học ra mở cửa cho hai nghi can Long, Ánh vào nhà và sau đó xảy ra án mạng.

NGUYỄN ĐỨC