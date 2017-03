Bắt hai nghi phạm vụ cướp giật gây chết người

Theo Thanh Nga (TNO)

Nghi can Nguyễn Hữu Nhân (17 tuổi, ngụ 39/14A đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) bị bắt khi đang trốn tại P.Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM.Trước đó, ngày 1.4, Công an TP.Mỹ Tho cũng đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thông (16 tuổi, ngụ 97/3C đường Tết Mậu Thân, P.4, TP.Mỹ Tho) tại H.Bến Lức, Long An khi Thông vừa hoàn thành xong khóa học tập tại trường giáo dưỡng.Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 20 giờ ngày 31.1.2012, Hồ Thị Bích Trâm (19 tuổi, ngụ P.10, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) chạy xe máy chở mẹ ruột là bà Lê Thị Bích Hồng (50 tuổi) từ đường Lý Thường Kiệt hướng ra đường Ấp Bắc.Khi đến đoạn trước cổng chùa Pháp Bảo Tự thuộc P.5, TP.Mỹ Tho, xuất hiện hai tên cướp chạy xe máy áp sát giật giỏ xách mà bà Hồng đang cầm trên tay rồi bỏ chạy.Lúc này, Trâm vừa tri hô vừa đuổi theo hai tên cướp. Đến ngã tư Lý Thường Kiệt - Đoàn Thị Nghiệp, Trâm bắt kịp hai tên cướp. Bà Hồng chồm lên chụp cổ áo tên cướp, nhưng chụp hụt, làm Trâm mất thăng bằng tông vào trụ đèn tín hiệu giao thông, và sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu. Bà Hồng bị chấn thương nặng.Sáng cùng ngày (13.5), lãnh đạo Công an TP.Mỹ Tho cũng đã thông báo cho gia đình chị Trâm biết kết quả điều tra. Hiện công an TP. Mỹ Tho đang tiếp tục mở rộng, củng cố hồ sơ vụ án