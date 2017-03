Bắt hai người bắt cóc trẻ em, đòi tiền chuộc 1 tỉ đồng

Khu vực rẫy mía, nơi cháu bé bị bắt cóc bỏ vào bao tải. Ảnh: LÊ KHA.

Chiều 7-8, Đại tá Mai Vĩnh Bình, Trưởng Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên), cho biết cơ quan này ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Anh Hào (20 tuổi, ngụ thôn Tân Phú, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa) để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Nghi can thứ hai trong vụ bắt cóc tống tiền này là Nguyễn Tấn Dũng (sinh năm 1999, ngụ thôn Tân Thành, xã Suối Bạc) cũng đã được Công an huyện Sơn Hòa bắt giữ. Tuy nhiên, do Dũng chưa đủ 16 tuổi nên cơ quan công an giao cho gia đình bảo lãnh để phục vụ điều tra. “Lệnh bắt khẩn cấp Lê Anh Hào đã được VKSND huyện phê chuẩn. Công an huyện đang làm thủ tục chuyển giao vụ việc cho Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền”- Đại tá Bình cho hay.

Cũng theo Đại tá Bình, bước đầu hai thanh thiếu niên trên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cách đây hơn 10 ngày, Hào và Dũng bàn bạc, lên kế hoạch chuẩn bị phương tiện, mua các dụng cụ như băng keo, bao tải để bắt cóc, đòi tiền chuộc.

Lúc 10g ngày 6-8, khi thấy cháu Huỳnh Kim Ngọc Thảo (4 tuổi, con của ông Huỳnh Quang Đông, ngụ thôn Tân Thành, xã Suối Bạc) ra phía sau nhà hàng xóm chơi, Hào và Dũng bắt cháu Thảo lại. Hào và Dũng dùng băng keo dán miệng cháu Thảo, bỏ vào bao tải đưa ra một rẫy mía ở địa phương. Sau đó, Hào và Dũng đi ra gần đó gọi điện thoại vào máy của bà Nguyễn Thị Kim Loan (mẹ cháu Thảo) với nội dung “Con của vợ chồng bà nằm trong tay tui. Vợ chồng bà không muốn mất con thì phải đưa tui 1 tỉ đồng. Nếu gia đình bà báo công an thì phải gánh chịu hậu quả”. Khi biết bà Loan đang ở TP.HCM, Hào tiếp tục nhắn tin với nội dung “Một lần nữa, tui báo cho ông bà biết là không được báo công an”. Bà Loan hoảng sợ ngất xỉu nên không tiếp tục nghe máy được được. Rất may, trong lúc Hào và Dũng ra ngoài gọi điện thoại đòi tiền chuộc, cháu Thảo tự thoát được, chạy về nhà.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, đến 14g cùng ngày, cháu Thảo chạy về nhà trong tình trạng đói lả, mình đầy bùn đất, lá mía, có nhiều vết xây xước do bị lá cây cắt rách. Sau khi được chăm sóc bình phục, cháu Thảo chỉ dẫn người thân đến nơi bị bắt cóc, cách nhà vài trăm mét. Cháu Thảo kể lại là bị hai người đàn ông bắt, dán miệng bằng băng keo rồi bỏ vào bao. Tại hiện trường, ông Huỳnh Quang Đông tìm thấy một cái bao, dôi dép, băng keo… Sau đó, ông Đông trình báo sự việc cho cơ quan công an. Hiện tình trạng cháu Thảo đã ổn định sau khi được đưa đi khám sức khỏe.